Новосибирск, , 14:50 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев побывал на стройке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. По данным Ростехнадзора, на сегодняшний день работы на объекте ведутся с отставанием от графика.

Строительство ледовой арены в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Напомним, что на базе спортивного комплекса в 2023 году планируется провести игры молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Полномочный представитель в свою очередь подчеркнул, что необходим график работ, который позволит наверстать отставание и закончить строительство арены в установленные сроки к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Отмечается, что сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. Срок завершения строительства — сентябрь 2022 года.

Также рядом с ледовой ареной возводится станция метрополитена «Спортивная», которую планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. В настоящее время строительство этого объекта также осуществляется с незначительным отклонением от графика.