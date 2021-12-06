Ярославль, 6 декабря 2021, 14:47 — REGNUM Правительство Ярославской области не платит компенсацию по льготным тарифам ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потому, что чиновники не приняли постановление о порядке выплаты компенсаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, учреждение, у которого есть котельные и другие коммунальные объекты в Ярославской области, хочет подать на правительство в суд. Областной бюджет должен компенсировать около 63 млн рублей разницы между тарифом для населения и реальной стоимости ресурсов. В июне 2021 года областная дума приняла закон о том, что компенсировать разницу можно и некоммерческим организациям, к которым относится и ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны. До этого учреждение получало такую компенсацию по решению суда. Но, как оказалось, спустя полгода механизм предоставления компенсаций так и не заработал.
Чиновников департамента перспектива судебного иска не пугает. Напротив, региональные власти отправляют военных именно в суд до завершения всех бюрократических процедур.
Судя по всему, деньги от региональной власти военным придётся взыскивать в суде, несмотря на принятый закон.
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