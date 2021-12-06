Ярославль, 6 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области не платит компенсацию по льготным тарифам ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потому, что чиновники не приняли постановление о порядке выплаты компенсаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов.

Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учреждение, у которого есть котельные и другие коммунальные объекты в Ярославской области, хочет подать на правительство в суд. Областной бюджет должен компенсировать около 63 млн рублей разницы между тарифом для населения и реальной стоимости ресурсов. В июне 2021 года областная дума приняла закон о том, что компенсировать разницу можно и некоммерческим организациям, к которым относится и ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны. До этого учреждение получало такую компенсацию по решению суда. Но, как оказалось, спустя полгода механизм предоставления компенсаций так и не заработал.

«В соответствии с данным Законом ЯО разработан проект постановления Правительства Ярославской области об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий, который в настоящее время проходит процедуру согласования в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области», — сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов.

Чиновников департамента перспектива судебного иска не пугает. Напротив, региональные власти отправляют военных именно в суд до завершения всех бюрократических процедур.

«До момента вступления в силу указанного постановления, взыскание убытков ФГБУ «ЦЖКУ» производится в судебном порядке. Всего за 2017−2019 годы по решениям суда оплачено 104,2 млн руб, также судом принято решение в пользу ФГБУ «ЦЖКУ» по убыткам за 2020 год в размере 35,9 млн руб», — сообщили в департаменте.

Судя по всему, деньги от региональной власти военным придётся взыскивать в суде, несмотря на принятый закон.