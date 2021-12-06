Волхов, Ленинградская область, , 14:48 — REGNUM Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности движения по факту длительной задержки пригородного пассажирского поезда в Ленинградской области. Людям пришлось около четырех часов дожидаться устранение аварии в холодном поезде. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Электричка Ufotki.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 5 декабря пассажиры электропоезда № 6054 сообщением Тихвин-Бабаево в Ленинградской области около четырех часов ждали устранения аварии на путях. Из-за обрыва контактной сети им пришлось находиться в неотапливаемом поезде и ждать помощи аварийных служб.

«Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку. 6 декабря Волховстроевский транспортный прокурор по фактам нарушений прав пассажиров и безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта внес представление руководителю Волховстроевской дистанции энергоснабжения Октябрьской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»). Для объяснений в прокуратуру вызваны ответственные должностные лица», — уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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