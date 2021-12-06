В центре Екатеринбурга снова загорелся пассажирский автобус
Екатеринбург, 6 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус. Происшествие обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
Сгоревший автобус
Автобус загорелся на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта. Информация о возгорании поступило в 14:23 по местному времени (12:23 мск). В тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава.
Водитель ехал в автобусный парк. Он самостоятельно покинул транспортное средство до приезда пожарных. Пассажиров в автобусе не было.
Отметим, в центре Екатеринбурга уже горел автобус. Инцидент произошел 30 ноября на проспекте Ленина. Никто из пассажиров не пострадал.