Удмуртия, 6 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В квартире в удмуртском селе Сюмси с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 34-летнего местного жителя. По подозрению в убийстве задержана супруга убитого — мать их общих семерых детей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Wallspaper.ru Убийство

По данным следствия, между супругами произошла ссора на бытовой почве, мужчина при этом пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта подозреваемая ударила мужа ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После осмотра места происшествия назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Ведется подготовка документов для предъявления обвинения задержанной.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в сентябре текущего года поручил следственным органам Воронежской области провести проверку по обращению матери семерых детей. 12 лет назад ей как многодетной матери предоставили жилье по социальной программе, которое построено в промышленной зоне и непригодно для проживания, к тому же не числится в соответствующих документах районной администрации. Она неоднократно обращалась в компетентные органы, но ситуация так и не разрешена.

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