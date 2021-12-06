Барнаул, , 14:43 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 6 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7355 человек, причём 87 из них добавлены в сводку за минувшие выходные (4−5 декабря 2021 года). Это всего на три пациента меньше, чем неделей ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Прирост выявленных зараженных составил 1556 за выходные (на 17 меньше, чем неделей ранее). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 107 169 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 78 676 человек (+2074 выходные). Это на 568 человек больше, чем неделей ранее.

Тяжелобольных в крае насчитывается 624, из них 258 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 997 человек, +262 за выходные) и ОРВИ (75 452 человека, +1258 за выходные).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за выходные их стало больше на 234 (всего 3954). Это почти на треть больше, чем неделей ранее.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 2504 (-7092 за минувшие сутки).

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