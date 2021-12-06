Пушкино, Московская область, , 14:57 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Пушкино. Об этом 6 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Rosminzdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 203 человека. Следом за Пушкино идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 162 человек. На третьем месте расположилось Ступино, где COVID-19 диагностировали у 150 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2215 новых случаев COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще 62 человека стали жертвами COVID-19 в Подмосковье