Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки первую COVID-прививку сделали 4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 декабря.

Вакцинация Минобороны России

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 871,69 тыс. человек (+ 4026 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 834,83 тыс. человек (+ 2687 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от COVID-19 планируется привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. План иммунизации выполнен почти на 70%.

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