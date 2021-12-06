Москва, , 14:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти регионов не увлекаться строительством малоэффективных муниципальных приютов, а больше помогать частным, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Исходя из опыта общения, могу вам сказать: помощь животным, строительство приютов, оказание поддержки. Зачастую сталкиваешься с тем, что в регионах, допустим, строят приют как муниципальное предприятие. Тратят туда десятки, сотни миллионов. Рядом огромное количество частных приютов, где люди, исходя из гражданской активности, в первую очередь, и сострадания к нашим братьям меньшим, оказывают им помощь, поддержку, спасают их… Но им надо немного помочь, для того, чтобы корм закупить, вода чтобы была. Им не нужны эти сотни миллионов, десятки даже. Но выбирают что? Штатную численность огромную, дальше, ресурсная поддержка. Эффекта-то нет такого, как в тех же частных приютах», — сказал Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных волонтёрству и добровольчеству.

Он надеется на понимание в регионах.

«Давайте с этой точки зрения поговорим. Потому что это будет, в том числе, и посыл тем, кто в регионах принимает решения. Это тоже тема, также как тема некоммерческих организаций в социальной сфере», — отметил спикер Госдумы.

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