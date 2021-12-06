Горно-Алтайск, , 14:41 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против замдиректора ООО «Комплекс», обвиняемого в даче взятки первому зампреду регионального правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взятка Ksonline.ru

По данным следствия, компания ранее заключила договор с Агентством по ипотечному кредитованию республики на достройку жилых домов в селе Майма. При этом глава Агентства предложил фигуранту передать через него чиновнику взятку в размере 3% от выполняемых работ за обеспечение перечисления аванса, приёмку работ и их оплату.

«С указанным предложением обвиняемый согласился и в период с октября 2015 года по март 2016 года несколькими частями передал денежные средства в сумме 820 тысяч рублей в качестве взятки первому заместителю председателя правительства республики через директора Агентства», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый в ходе следствия дал признательные показания и способствовал раскрытию преступления. Дело против зампреда правительства Республики Алтай в настоящее время находится на рассмотрении Горно-Алтайского городского суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-зампреду правительства Республики Алтай продлили домашний арест