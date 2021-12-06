Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:41 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области задержали местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней сестры, сообщают СМИ. Ранее мужчину судили за убийство.

Уголовное дело

Мужчине инкриминируют два эпизода насилия. Якобы первый раз свердловчанин надругался над сестрой, когда той было девять лет. Сейчас девочке 16 лет. Она проживала в доме с матерью, без отца. На учете комиссии по делам несовершеннолетних семья не состоит.

В СУ СКР по Свердловской области журналистам подтвердили информацию о происшествии. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).