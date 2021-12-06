Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM В Ленинградской области более 3,3 тыс. компаний получили так называемые ковид-паспорта, а за две недели количество предприятий с таким документом увеличилось на 476. Самыми активными по-прежнему остаются предприятия сферы торговли — 42,6% от общего числа. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 Ленинградской области Пресс-служба администрации Ленинградской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной — все новости»

В настоящий момент в Ленобласти выдано 3304 ковид-паспорта, за две недели количество предприятий с таким документом увеличилось на 476. По-прежнему, большая часть оформлена предприятиями сферы торговли ― 1410 или 42,6% от общего числа.

«В сфере общественного питания 633 предприятия области имеют паспорт коллективного иммунитета, в бытовом обслуживании ― 454. Остальные паспорта выданы организациям в сфере образования, культуры, производственным предприятиям, а также из других сфер», — добавили в пресс-службе.

Лидерами по оформлению паспортов коллективного иммунитета остаются Выборгский район (451 паспорт), Всеволожский (394) и Лужский (365) районы. Меньше всего «ковид-паспортов» выдано в Волосовском (16), Ломоносовскм (37) и Лодейнопольском (55) районах.

В настоящий момент, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области, при наличии ковид-паспорта предприятия общественного питания, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры, стоматологии, бани, бассейны, физкультурно-спортивные организации и кинотеатры региона могут принимать посетителей без предъявления ими «антиковидных» документов (QR-кодов и справок).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти около 3 тыс. предпринимателей получили паспорта об иммунизации