Ярославль, , 15:05 — REGNUM В Ярославле правительство области решило добавить ещё 150 миллионов к разработке технологического и цифрового аудита Карабулинской развязки. Об этом на заседании дорожного комитета Ярославской областной думы рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Эскиз Карабулинской развязки

«Это подготовка обоснования инвестиций. Контракт заключен в этом году с компанией «Гипростроймост» на разработку технологического и цифрового аудита по Карабулинской развязке. Там будут вноситься изменения в рамках совещания с врио губернатора будет дополнительный ценовой аудит сделан от проспекта Толбухина до Московского проспекта», — объяснил необходимость дополнительного финансирования Роман Душко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, технологический аудит — своего рода предварительный проект. Ранее предполагалось, что он будет касаться моста через Волгу, подходов к нему и развязок. Стоимость работ составляла 206 млн. Теперь планируется, что в аудит войдёт и участок Карабулинской развязки от Московского проспекта до проспекта Толбухина, как это планировалось ещё в советское время. На это будет дополнительно выделено еще 150 млн.

У нас экспертиза есть аналитического центра, которая рекомендовала, что под этот проект денег будем ждать долго. А если по правую сторону будет уходить развязка с мостовым переходом, соединяя с «М8», то под эту историю деньги реально нам получить», — сказал Роман Душко.

Сейчас же на Московском проспекте планируется ремонт — там уберут забор и поставят барьерное ограждение. Работы будут проводить в 2022 году.

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