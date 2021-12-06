Ярославль, 6 декабря 2021, 15:05 — REGNUM В Ярославле правительство области решило добавить ещё 150 миллионов к разработке технологического и цифрового аудита Карабулинской развязки. Об этом на заседании дорожного комитета Ярославской областной думы рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, технологический аудит — своего рода предварительный проект. Ранее предполагалось, что он будет касаться моста через Волгу, подходов к нему и развязок. Стоимость работ составляла 206 млн. Теперь планируется, что в аудит войдёт и участок Карабулинской развязки от Московского проспекта до проспекта Толбухина, как это планировалось ещё в советское время. На это будет дополнительно выделено еще 150 млн.
Сейчас же на Московском проспекте планируется ремонт — там уберут забор и поставят барьерное ограждение. Работы будут проводить в 2022 году.
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