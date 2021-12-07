7 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Корреспондент ИА REGNUM рассказывает о своих впечатлениях от Halo Infinite и делится подборкой мнений от критиков.

Артём Дубровский, , 03:01 — REGNUM Уже 8 декабря 2021 года после нескольких переносов и глобальной переработки большинства элементов состоится релиз Halo Infinite, главного эксклюзива консолей Xbox последних лет. Новая часть популярной франшизы научно-фантастических шутеров вновь позволит игрокам облачиться в доспехи немногословного космодесантника Мастера Чифа и поучаствовать в миссии по спасению Галактики — конечно же, при помощи верного пистолета, винтовки и связки гранат.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

События Halo Infinite разворачиваются спустя почти 18 месяцев после окончания сюжетной линии Halo 5: Guardians. Мастер Чиф пытается узнать, что случилось с искусственным интеллектом Кортаной, а также остановить Изгнанных — враждебно настроенных инопланетян. Практически в самом начале игры протагонист оказывается на Zeta Halo, центральной локации проекта. И по совместительству — в первом открытом мире в истории франшизы Halo.

Корреспондент ИА REGNUM уже получил свою пресс-копию игры и готов поделиться первыми впечатлениями от Halo Infinite.

«У Halo Infinite много достоинств. Это образцовый шутер с отполированным до зеркального блеска геймплеем. Всё, что касается перемещения (пешком, на транспорте или с использованием крюка-кошки) и боёв, здесь выполнено на высочайшем уровне, а устраивать перестрелки с отрядами инопланетных негодяев не только весело, но и порой довольно непросто.

Однако все остальные элементы игры вызывают грустный вопрос: «И это главный эксклюзив Xbox?». К этому можно отнести и очевидно устаревшую графическую составляющую, и довольно банальный сюжет, и пустой открытый мир. Окружающее героя пространство удивляет исключительно своим однообразием, а разработчики словно и не пытались хоть как-то замотивировать геймеров изучать местные локации.

На выходе получается очень проработанная «механически», но совершенно вторичная игра, от которой хотелось получить гораздо больше впечатлений. Частично ситуацию спасает многопользовательский режим, где все геймплейные плюсы Halo Infinite выходят на первый план. Но как быть тем, кого не увлекают онлайн-сражения? Вероятно, обратить своё внимание на другие новинки этого года».

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Зарубежные критики, в свою очередь, поставили Halo Infinite 87 баллов из 100 на популярном сайте-агрегаторе Metacritic. Оценка основана на 69 рецензиях, из них 65 — положительные и 4 — смешанные. На данный момент у игры нет ни одного негативного отзыва.

Журналисты хвалят проект за сочетание старых и новых идей. И даже называют его «magnum opus студии 343 Industries».

«Halo Infinite — это феноменальная игра, которая полностью оправдала мои ожидания. Путём соединения захватывающих новых элементов с традиционной формулой Halo студия 343 Industries создала свой magnum opus», — Windows Central.

«Halo Infinite стала замечательным примером того, что из себя представляет образцовая игра Halo. При этом она ощущается очень свежо и современно», — Stevivor.

«Halo Infinite — это игра, в которой нуждалась франшиза. 343 Industries возвращается к истокам приключений Мастера Чифа, создавая проект, который обязательно полюбят фанаты. Как в кампании, так и в мультиплеере», — Meristation.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Многие критики отмечают, что игра не привносит ничего принципиально нового в жанр, но всё равно развлекает.

«Halo Infinite не сможет переизобрести жанр шутеров, но это всё ещё весёлая одиночная и многопользовательская игра, которая станет только лучше со временем», — Digital Trends.

Часть журналистов, впрочем, считает, что оценить сюжетную кампанию Halo Infinite довольно сложно на фоне успешного и при этом бесплатного мультиплеера.

«Halo Infinite предлагает небольшую кампанию с очень неровным сценарием и рабочей, но слишком безопасной структурой открытого мира. Это всё ещё великолепный шутер с проработанными механиками. Но раз мультиплеер сейчас распространяется отдельно и бесплатно, то ценность сольного приключения за полную стоимость становится довольно размытой», — New Game Network.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Некоторые критики считают, что в будущем все шероховатости сюжетной кампании сгладят дополнения.

«Кампания ощущается немного пустой, но здесь есть огромный потенциал для новых вещей, которые появятся в дополнениях», — GAMINGbible.

Часть журналистов пишет, что игра оставляет смешанные чувства и ощущается незавершённой.

«Мастер Чиф вернулся, но его приключения на Zeta Halo оставляют смешанные чувства. Геймплей поистине феноменальный, и крюк-кошка, честно говоря, крадёт всё внимание. Но даже спустя год дополнительной разработки игра всё ещё не завершена. Сюжетная кампания не запоминается, окружение скучное и репетативное, а техническая часть сильно недоработана», — PlaySense.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Таким образом, у команды 343 Industries получилась весёлая и ладно скроенная игра, которая при этом страдает от недостатка важных нововведений и проработанного окружения. Она точно придётся по вкусу фанатам франшизы и, вероятно, ещё покажет себя в борьбе за звание «игры года». Однако не такого проекта ждёшь после всех обещаний разработчиков и громких слов о «главном эксклюзиве Xbox». Хотелось, чтобы Infinite возвышалась над собратьями по жанру, но она как максимум встанет в один ряд с лучшими его представителями.

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