Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Службу государственной безопасности республики в распространении слухов о его переводе обратно в тюрьму. Текст обращения политика 6 декабря был опубликован на официальной странице экс-президента в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Саакашвили, власти якобы пытаются его шантажировать и отвлекать внимание жителей страны. Также бывшего лидера страны возмутило, что на допрос по делу о госперевороте в СГБ вызывают Нику Мелию, председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной Саакашвили.

«В ближайшие дни борьба обострится и не прекратится до вашего поражения. Если вы одумаетесь и придете к национальному примирению, пока еще не поздно, это будет лучшим выходом для всех!», — говорится в обращении экс-президента.

Стоит отметить, что о скором переводе Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму в Рустави стали сообщать на прошлой неделе на оппозиционных телеканалах Грузии. Официальные лица опровергли эти сообщения.

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