Москва, , 14:38 — REGNUM В РФ плохие условия для ведения бизнеса, но высокая рентабельность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о высокой инвестиционной привлекательности России и пользе жесткой макроэкономической стабильности.

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Действительно, если вы имеете контакты с государством или хотя бы с Грефом, то инвестиционная привлекательность России высокая, потому что она включает в себя не только прибыль, не только условия ведения бизнеса, но и уровень рентабельности. У нас плохие условия ведения бизнеса, несмотря на их улучшение в рейтинге, который закрыли из-за коррупции. Но при этом у нас действительно высокая рентабельность. Здесь не поспоришь. И если речь идет о крупном стратегическом инвесторе, который работает и в Конго, и в Либерии, то на фоне этих стран у нас все хорошо. В том числе с правами человека, — сказал Делягин. — Что касается макроэкономической стабильности, обеспечиваемой рецептами, о которых говорит Греф, то это стабильность пустыни, в которой ничего не растет. Мы это проходили в 1990-е годы. Но Греф не одинок — у нас много людей, которые ничему не научились и ничего не забыли».

Как пояснил Делягин, такая стабильность делает невозможными никакие массовые инвестиции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUMM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что жесткая макроэкономическая политика властей РФ привела к тому, что страна осталась без инвестиций.

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