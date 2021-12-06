Оренбург, 6 декабря 2021, 14:38 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 6 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Авария имела место на ул. Котова. По данным правоохранителей, автомобиль «КИА Рио» следовал в сторону проспекта Братьев Коростелевых. Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в опору линий электропередачи.
Автовладелец скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.