Оренбург, 6 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 6 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Kubanenergo.ru Линии электропередачи

Авария имела место на ул. Котова. По данным правоохранителей, автомобиль «КИА Рио» следовал в сторону проспекта Братьев Коростелевых. Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в опору линий электропередачи.

Автовладелец скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.