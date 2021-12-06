Уфа, 6 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Выплатить компенсацию за изъятых заражённых сельхозживотных жителям села 1-е Туркменево Баймакского района Башкирии до Нового года поручил глава региона Радий Хабиров. Об этом он сообщил 6 декабря на оперативно совещании в республиканском правительстве.

Корова

С 25 ноября на территории этого района и Сибая был установлен карантин по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота. Одно больное животное за 10−14 дней может заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии.

В ходе борьбы с этим заболеванием заражённый скот изымается из фермерских хозяйств, личных подворий и ликвидируются. Одновременно с этим со 2 декабря в Башкирии начали вакцинацию здоровых животных. Всего специалисты намерены привить порядка 15 тысяч голов крупного и 15 тысяч голов мелкого рогатого скота.

По словам и.о. руководителя администрации главы Башкирии Урала Кильсенбаева, на прошлой неделе он встречался с жителями села. На этой встрече был рассмотрен вопрос компенсации за изъятых из хозяйств животных. При этом была достигнута договоренность, что при расчёте размера выплат будут опираться на рыночную цену.

Отмечается, что с 6 декабря жители села начали получать продуктовые наборы, в которые входит и продукция «Молочной кухни».

«Это важная тема, потому что большой населённый пункт, где проживают более 500 человек, по сути, остался без средств к существованию. Я очень благодарен главе Баймакского района Фанису Габдрашитовичу Аминеву, что он не стал сам пытаться решить этот вопрос. Увидел ситуацию — и сразу обратился к нам за помощью. А мы моментально отреагировали. Обращаюсь к главам муниципалитетов. Не старайтесь решать сложные вопросы сами. Мы — ваша опора в таких ситуациях. Что касается села Туркменево, то до Нового года жители должны получить соответствующую компенсацию», — заявил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после осмотра и взятия проб 24 ноября 2021 года специалисты в Башкирии выявили 17 личных подсобных хозяйств с зараженными и переболевшими животными. В этих хозяйствах содержится 124 головы крупного рогатого скота. Также было выявлено два крестьянско-фермерского хозяйства с такими животными общим поголовьем 76 голов.