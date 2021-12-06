Москва, 6 декабря 2021, 14:36 — REGNUM Цифровизация всех сторон общественной жизни, при всех своих преимуществах, создала основы для развития новых разновидностей преступной деятельности. Одним из таких «бастардов» новых технологий и являются современные формы хищения денег со банковских счетов граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Мошенничество по телефону
Мошенничество по телефону
Epp.genproc.gov.ru
«В последние годы, с увеличением популярности безналичных расчетов и удаленного банковского обслуживания, объемы средств, украденных преступниками у клиентов банков, постоянно растут.
Действия мошенников приобретают характер настоящего психологического и финансового террора, направленного против простых граждан.
Фактически вернуть удается незначительную долю украденных денег, что, в общем-то, объяснимо. Кредитные учреждения обязаны компенсировать лишь те потери, которые произошли не по вине клиента.
В то время как большая часть краж со счетов происходит из-за невнимательности самого же собственника средств, соответствующим образом, обработанного преступниками.
Следует учитывать, что подвергшийся нападению финансовых мошенников каждый отдельно взятый человек, вынужден противостоять команде профессионалов, что обрекает гражданина на «неравный бой» с преступниками.
В ситуации, разворачивающейся войны с финансовым бандитизмом, Банк России старается сконструировать комплексный механизм противодействия незаконным посягательствам на средства граждан.
Стремясь по максимуму использовать потенциал контроля за движением денежных средств, заложенный в действующей банковской системе, регулятор предполагает возложить на кредитные организации повышенную ответственность по обеспечению обоснованности денежных переводов.
По сути, предполагается, что проверка платежей должна осуществляться по всей цепочке движения денег: от банка-отправителя до банка-получателя.
В купе с обязательством, по возмещению похищенных средств, новации регулятора резко повышают уровень ответственности банков перед своими клиентами. Дополнительные обязанности предполагают и адекватное расширение прав кредитных институтов по блокировке переводов.
Последнее обстоятельство, конечно, создаст немало неудобств (в том числе и добросовестным) клиентам банков, так как кредитные организации вынуждены будут перестраховываться, дабы избежать финансовых потерь, связанных с компенсационными выплатами.
В тоже время, отсрочка платежа, поможет обманутым клиентам вовремя среагировать на факт посягательств на свои средства. Для этого, должным образом должна быть налажена система коммуникации банк-клиент.
Представляется целесообразным, расширить круг операций, требующих личного присутствия клиента (прежде всего, при выдаче крупных кредитов).
Кроме того, необходимо усилить пропагандистскую кампанию по предупреждению граждан о мошеннических схемах (от стенда и бегущей строки в банковском офисе, до постоянных напоминаний в личном кабинете).
Успешно противостоять финансовым преступникам возможно только объединив усилия граждан и банков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России хочет внести поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников со стороны банков.

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