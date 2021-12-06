Москва, , 14:36 — REGNUM Цифровизация всех сторон общественной жизни, при всех своих преимуществах, создала основы для развития новых разновидностей преступной деятельности. Одним из таких «бастардов» новых технологий и являются современные формы хищения денег со банковских счетов граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

«В последние годы, с увеличением популярности безналичных расчетов и удаленного банковского обслуживания, объемы средств, украденных преступниками у клиентов банков, постоянно растут.

Действия мошенников приобретают характер настоящего психологического и финансового террора, направленного против простых граждан.

Фактически вернуть удается незначительную долю украденных денег, что, в общем-то, объяснимо. Кредитные учреждения обязаны компенсировать лишь те потери, которые произошли не по вине клиента.

В то время как большая часть краж со счетов происходит из-за невнимательности самого же собственника средств, соответствующим образом, обработанного преступниками.

Следует учитывать, что подвергшийся нападению финансовых мошенников каждый отдельно взятый человек, вынужден противостоять команде профессионалов, что обрекает гражданина на «неравный бой» с преступниками.

В ситуации, разворачивающейся войны с финансовым бандитизмом, Банк России старается сконструировать комплексный механизм противодействия незаконным посягательствам на средства граждан.

Стремясь по максимуму использовать потенциал контроля за движением денежных средств, заложенный в действующей банковской системе, регулятор предполагает возложить на кредитные организации повышенную ответственность по обеспечению обоснованности денежных переводов.

По сути, предполагается, что проверка платежей должна осуществляться по всей цепочке движения денег: от банка-отправителя до банка-получателя.

В купе с обязательством, по возмещению похищенных средств, новации регулятора резко повышают уровень ответственности банков перед своими клиентами. Дополнительные обязанности предполагают и адекватное расширение прав кредитных институтов по блокировке переводов.

Последнее обстоятельство, конечно, создаст немало неудобств (в том числе и добросовестным) клиентам банков, так как кредитные организации вынуждены будут перестраховываться, дабы избежать финансовых потерь, связанных с компенсационными выплатами.

В тоже время, отсрочка платежа, поможет обманутым клиентам вовремя среагировать на факт посягательств на свои средства. Для этого, должным образом должна быть налажена система коммуникации банк-клиент.

Представляется целесообразным, расширить круг операций, требующих личного присутствия клиента (прежде всего, при выдаче крупных кредитов).

Кроме того, необходимо усилить пропагандистскую кампанию по предупреждению граждан о мошеннических схемах (от стенда и бегущей строки в банковском офисе, до постоянных напоминаний в личном кабинете).

Успешно противостоять финансовым преступникам возможно только объединив усилия граждан и банков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России хочет внести поправку об обязательной сумме возврата денег пострадавшим от мошенников со стороны банков.

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