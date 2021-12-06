Красногорск, , 14:45 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2048 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 6 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 533 098 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 601 248.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 6 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 62 человека.