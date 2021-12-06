Черкесск, 6 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии планируется строительство нового жилого микрорайона «Спутник» в городе Черкесске. Его возведут в северной части города, неподалеку от уже реализованного проекта по строительству микрорайона «Северный», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Территория, которая будет застроена новыми жилыми домами, составит около 207 га, а общий объем жилого фонда — 580 тыс. квадратных метров. О проекте и о том, какая помощь потребуется республике при его реализации, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

«Обратился к Марату Хуснуллину за поддержкой в вопросе строительства коммунальной и инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов»,— написал Темрезов на своей странице в сосцсети Instagram.

Руководитель республики поблагодарил вице-премьера за поддержку в вопросах развития строительной отрасли, и в других отраслях.