Москва, , 14:34 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В комитет, по словам его председателя Павла Крашенинникова («Единая Россия») поступило достаточно много предложений.

В частности, Московской областью была предложена поправка в части наделения главы региона полномочиями вынести предупреждение, сделать выговор, или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований, по аналогии с полномочиями президента Российской Федерации в отношении высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

По словам парламентария, по предложениям субъектов, входящих в состав Тюменской области и Архангельской области, а также полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, в законопроект включены действующие положения федерального закона о сложносоставных субъектах («матрешках») в части осуществления ряда полномочий областью за автономные округа, а также перечисления средств в бюджет области вместо бюджета автономного округа. Предусматривается возможность осуществления областью отдельных полномочий автономных округов, а также зачисление доходов автономных округов в бюджет области.

Также изменилось положение о сроках рассылки законопроектов совместного ведения в регион. В настоящее время срок рассылки составляет 30 дней до первого чтения и 30 дней на поправки, законопроект в редакции первого чтения предусматривал срок до 15 дней.

С учетом поступивших замечаний от регионов предлагается предусмотреть общий срок 30 дней, который может быть сокращен до 15 дней в соответствии с регламентом Госдумы. Кроме того, предусматривается возможность утверждения отзывов не на пленарных заседаниях законодательного органа субъекта, а в ином порядке, предусмотренном регламентом законодательного органа.

При этом в ходе дискуссии комитет Госдумы не поддержал предложение Татарии оставить наименование должности «президент» применительно к главе региона. Крашенинников обратил внимание на то, что запрет на название «президент» в должности высшего лица региона — это не нововведение, норма уже действует, просто «кто-то ее не выполняет».

Второе чтение законопроекта о региональной власти состоится 9 декабря.

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