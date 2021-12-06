Магнитогорск, Челябинская область, , 15:00 — REGNUM Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал первой компанией в России, получившей «золотую» аккредитацию стандарта Investors in People. Это престижный международный стандарт, который вручает одноименная некоммерческая организация Investors in People Community Interest Company (Великобритания). Стандарт IIP оценивает качество работы с персоналом по девяти критериям, в том числе «лидерство и вдохновение», «управление производительностью» и «обеспечение непрерывного роста».

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2021 год стал первым, когда ММК подал заявку для аккредитации в Investors in People, и компания с первой попытки завоевала «золотой» статус, минуя «стандарт» и «серебро», что свидетельствует об очень высоком качестве кадровой работы, отметили в пресс-службе ММК. На текущий момент Магнитка — единственная крупная отечественная компания, удостоенная аккредитации Investors in People, тем более в «золотом» статусе. Ранее на территории России аккредитацией IIP обладали только иностранные предприятия.

Эксперты IIP присвоили ММК оценку в 704 балла из максимума в 900, что выше среднего результата для производственных компаний (688 баллов). Особенно высокую оценку ММК получил по критериям «структурирование работы» и «обеспечение непрерывного роста».

«Безусловно, мы рады, что высокое качество управления персоналом на Магнитогорском металлургическом комбинате подтверждено теперь и на международном уровне, — отметил директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Кийков. — Внимание ММК к работникам, наша деятельность по обеспечению безопасности, социальные гарантии и возможности для развития, которые мы предоставляем сотрудникам, — все это доказывает, что мы действительно инвестируем в людей. Таков один из главных принципов работы Магнитки».

«Получить «золото» с первой попытки — это выдающийся результат, — говорится в комментарии Investors in People. — Во всех областях своей работы ММК продемонстрировал эффективность кадровой политики, высокую степень вовлеченности персонала и ощутимые положительные результаты работы с людьми».

ММК активно работает с персоналом, заботясь о его безопасности, обеспечивая для работников благоприятные условия труда, социальные гарантии и возможности к саморазвитию. Одна из главных целей, установленных в компании в соответствии со Стратегией развития группы ММК до 2025 года, — развитие корпоративной культуры возможностей с акцентом на усиление вовлеченности сотрудников.