Сеул, , 14:34 — REGNUM Представители Южной Кореи и Японии обсудили отчёт Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), в котором оцениваются возможные последствиями сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в море. Об этом сообщает газета The Hankyoreh со ссылкой на свои источники.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, обсуждение данного вопроса состоялось 3 декабря в формате видеоконференции.

Известно, что в онлайн встрече приняли участие представители пяти правительственных учреждений Южной Кореи, включая министерство иностранных дел, а также представители TEPCO, министерств иностранных дел и энергетики Японии.

В ходе встречи представители Южной Кореи выразили сожаление в связи с выпуском отчета, в котором вновь упоминается сброс загрязненной воды в море, а также озабоченность в связи с воздействием, которое окажет сброс воды на морскую среду и людей.

Напомним, что 17 ноября TEPCO выпустила отчет, в котором отмечается, что сброс радиоактивной воды в море окажет минимальное воздействие на морскую среду и людей.

Сброс планируется начать в 2023 году, поскольку все резервуары для хранения воды в АЭС «Фукусима-1» будут заполнены уже к осени 2022 года.