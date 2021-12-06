Приштина, , 14:39 — REGNUM Глава федерации профсоюзов работников сферы здравоохранения Косово Блерим Сюля 5 декабря обвинил премьер-министра Альбина Курти в запугивании глав профсоюзов и подчеркнул, что эра диктаторов прошла.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

На своей странице в социальной сети Facebook Сюля сообщил о намерении встретиться с представителями стран Большой пятерки — Германия, США, Великобритания, Италия и Франция — в Косово, чтобы обратить внимание на политику Курти.

Профсоюзный деятель отметил, что в годы совместного пребывания в оппозиции нынешний премьер-министр Косово не уклонялся от союзов с ним, а теперь смещает его.

Напомним, одним из первых решений правительства Курти после прихода к власти стало снижение надбавок к заработным платам врачей с 300 до 60 евро. В настоящий момент профсоюзы медработников Косово требуют принятия закона о заработных платах и существенного роста заработной платы медиков, работающих в общественных клиниках.

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