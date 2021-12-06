Хабаровск, 16 марта, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Дальний Восток продолжает сдавать демографические позиции Кубани. Жители регионов ДФО едут в Краснодарский край и другие, южные и центральные, регионы России — за более высокими зарплатами, за дешевым жильем, за качественными и недорогими продуктами питания и высоким уровнем жизни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Дальневосточники уезжают

Читайте также: Развитие Дальнего Востока привело к демографическому взрыву на Кубани

Кубань продолжает удерживать лидерство по миграционному приросту — регион занимает четвертое место в РФ, после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В 2015 году в Краснодарский край переехали почти 35 тыс. человек из разных регионов России, включая Дальний Восток.

Миграционная убыль ДФО в том же 2017 году составила 17,4 тыс. человек.

Почему дальневосточники уезжают на Кубань? Сравним, используя данные Росстата и Минстроя РФ, преимущества.

Доступное жилье

В Краснодарском крае в 2017 году введено в эксплуатацию 4668,1 тыс. кв. метров жилья. Это даже больше, чем в Москве — 3419 тыс. кв. метров.

Для сравнения: на Камчатке в том же 2017 году введено в эксплуатацию 66,7 тыс. кв. метров жилья, на Чукотке — 4,1 тыс. кв. метров. На Сахалине — 340,6 тыс. кв. метров, в Приморье — 418 тыс. кв. метров, в Хабаровском крае — 269,7 тыс. кв метров, в ЕАО — 50,4 тыс. кв. метров, на Колыме — 6,4 тыс. кв. метров.

Лидером стала Якутия — 634,6 тыс. кв. метров.

Вообще, ввод нового жилья в субъектах ДФО в 2017 году сократился на 9% — сдано менее 2 млн кв. м.

Разница видна невооруженным глазом: на Кубани строят много, на Дальнем Востоке мало, ввод нового жилья на Кубани растет, а в ДФО — падает. Не в счет еще сотни несчастных обманутых дольщиков ДФО, которые иногда по десять лет ждут своего жилья.

А что с ценами на жилье?

По данным Минстроя РФ, расчетная стоимость жилья в Краснодарском крае составит во II квартале 2018 года 39 тыс. рублей.

А на Дальнем Востоке? Минстрой РФ рассчитал, что, например, в Сахалинской области один квадратный метр жилья во II квартале 2018 года будет стоить 62 951 рубль. И это на 3563 рубля больше, чем в январе — марте 2018 года. Цены растут. И это при общероссийской тенденции к снижению стоимости квадратного метра.

Однако эксперты портала «Домофонд.ру» опровергли расчеты Минстроя РФ и подсчитали, что реальная цена за квадратный метр жилья в единственном островном регионе России — 94 864 рубля.

Но это ещё, как говорится, «по-божески». На Сахалине есть предложения и по 150 тыс. рублей за «квадрат».

Впрочем, Минстрой РФ рассчитывает среднюю стоимость, учитывая цены на жилье не только в респектабельном Южно-Сахалинске, но и в отдаленных районах региона, где цена квадратного метра может равняться и 30 тыс. рублей, и 15 тыс.

Список можно продолжать. По подсчетам экспертов, для того чтобы накопить на «однушку» на Сахалине, среднестатистическому жителю нужно копить семь лет, при этом откладывать всю зарплату, ничего не тратить.

По подсчетам Минстроя, средняя стоимость квадратного метра в Якутии определена в 52 940 рублей, в Хабаровском крае — 50 698 рублей, в Приморье — 53 107 рублей, на Камчатке — 49 403 рубля, на Колыме — 46 765 рублей.

Но реальность, конечно, куда прозаичнее. Расчеты Минстроя берутся за основу для расчета социальных выплат гражданам. Но фактические цены в ДФО куда выше, а потому совсем неудивительно, что нуждающиеся в улучшении жилищных условий жители Дальнего Востока ждут новых квартир годами, а то и десятилетиями.

Жители Приморья и Амурской области должны копить на однокомнатную квартиру шесть лет, Якутии — пять лет, Хабаровского края, ЕАО и Камчатки — четыре года. Это — если цены не вырастут. А они, и с этим согласен Минстрой РФ, в ДФО растут, при том, что в остальной России — снижаются.

Читайте также: Сахалин вошел в тройку регионов с самым дорогим жильём в России

Правда, благодаря нашествию «беженцев» с Дальнего Востока и Сибири цены на новостройки на Кубани, по данным на март 2018 года, начали расти — рост составил 3,3%.

Но дальневосточников это не останавливает.

Заглянем в продовольственные корзины?

Конечно, зарплаты на Кубани не сравнимы с зарплатами в Москве. Но они весьма неплохи для региона с очень дешевой и качественной жизнью. Средняя зарплата в Краснодарском крае составляет 30 557 рублей.

Средняя зарплата на Сахалине, Камчатке, Колыме, Якутии и Чукотке — примерно 50−65 тыс. рублей.

Казалось бы, и это находит отражение в «победных» отчетах Минвостокразвития, почти в два раза выше, чем на Кубани! И чего люди бегут? А люди от того и бегут, что на 50−60 тыс. рублей в ДФО не прожить.

Для сравнения: стоимость продовольственной корзины на Кубани равна 3890,5 рубля. На эту сумму в Краснодарском крае можно приобрести набор продуктов, необходимых для выживания.

Стоимость продовольственной корзины на Чукотке — 8979,7 рубля. При этом на Кубани, где все растет, ничего не завозится, а продукты качественные, если очень постараться, на сумму 3890,5 рубля можно выжить.

Стоимость кило говядины в Якутии — 450 рублей, литра молока — от 75 до 114 рублей, в труднодоступных районах Якутии, из которых, преимущественно, и состоит регион, кило яблок стоит 400 рублей, лука — 300, цена десятка яиц доходит до 300 рублей, а килограмма мандаринов — до 800 рублей.

Примерно такие, иногда чуть ниже, цены почти во всех регионах ДФО. Несколько мягче они в Хабаровске, но не в Хабаровском крае. Например, в свободном порту Ванино, одном и северных районов региона, кило свинины стоит 360 рублей, а за кило местной мороженой горбуши в магазине просят 250 рублей.

О рыбе вообще разговор отдельный, долгий и для дальневосточников весьма болезненный. Достаточно сказать, что дальневосточная рыба в магазинах Москвы стоит дешевле, чем там, где её добывают.

Читайте также: Шок-цены: кто может позволить себе здоровое питание на Дальнем Востоке?

Житель Кубани даже вообразить себе вряд ли сможет, что кило яблок можно продать за 400 рублей.

И это мы еще не говорим о ценах на «коммуналку», которые в регионах ДФО, где зима местами длится по девять месяцев, а дождливое лето успевает пролететь за две недели, шокируют еще больше, чем цены на недвижимость и продовольствие. Во II квартале 2018 года и без того безумные цены на услуги ЖКХ в ДФО вырастут ещё. В Якутии, например, сразу на 6%.

Россия далеко, лететь дорого

К тому же, переехав на ПМЖ в Краснодарский край, дальневосточник избавляется от одного из главных «проклятий» ДФО — ощущения оторванности от мира.

Казалось бы, правительство предпринимает шаги для того, чтобы жители ДФО могли почаще выезжать в другие регионы РФ. И 13 новых авиамаршрутов добавили, и авиабилеты субсидируют. Но — не всем. В число счастливцев попали молодые люди в возрасте до 23 лет. А также (как сообщается в официальных источниках) пенсионеры. По пенсионерам интересно разъяснение: женщины в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет. Но жители районов Крайнего Севера, которых очень много на Дальнем Востоке, на пенсию уходят в 50 и 55 лет, соответственно. Но об этом федеральные чиновники предпочли не вспоминать.

Самый популярный тост-шутка на Камчатке:

«За то, чтобы наши дети не боялись поездов».

Просто на Камчатке нет поездов и железных дорог. И малыши, впервые увидев поезд в отпуске, пугаются, плачут и ни за что не хотят заходить в вагон.

Такое вот развитие Дальнего Востока в XXI веке.

Читайте также: Приезжайте на Дальний Восток безработными и бесперспективными!

Как сообщало ИА REGNUM, за годы «бурного развития» Дальний Восток только накопил еще больше проблем. Несмотря на растущие макроэкономические показатели, жизнь населения в ДФО ухудшается. В 2017 году миграционный убыток федерального округа составил 17,4 тыс. человек. По прогнозу Росстата, в 2018 году бегство населения увеличится почти в два раза и превысит 30 тыс. человек.

Регионы ДФО лидируют в России по зарплатным долгам, которые в марте опять начали расти. В лидерах дальневосточные субъекты и по размеру госдолга.

На прошедшей в режиме телемоста видеоконференции между учеными МГУ им. Ломоносова (Москва), Дальневосточного института управления РАНХиГС (Хабаровск) и ДВФУ (Владивосток) прозвучали реальные факты: ДФО продолжает отставать от остальной России по продолжительности жизни и печально лидирует по уровню детской смертности, нарастает проблема ветхого и аварийного жилья. Попытки федеральных властей решить проблему повального бегства населения из региона провалились.

На фоне повального бегства из ДФО ВЦИОМ и Минвостокразвития настойчиво заявляют о возможном прибытии на Дальний Восток 30 млн жителей из других регионов РФ. Прогноз провалился в 2016 году и гарантированно провалится опять.

Начальник УМВД по Сахалинской области Олег Долгий озвучил очень тревожные факты:

«Идет планомерная замена коренного населения Сахалина на мигрантов из стран Центральной Азии. Прирост таких граждан в островном регионе за год составил 18%. Они же обеспечили рост преступности на 30%, при общероссийском снижении на 7%».

Координатор Фонда правовой поддержки миграционных процессов Сергей Пушкарев подтвердил слова главного полицейского Сахалина:

«Такая проблема есть не только на Сахалине, нарастает она и в Приморье, а скоро придет во все регионы ДФО».

Так что — встречай, Кубань, строй дома, выращивай яблоки. Дальневосточники уже пакуют чемоданы.

Читайте также: Мигранты становятся глобальной проблемой для Сахалина: МВД