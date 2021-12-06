Париж, , 14:33 — REGNUM Заседание нового совета по защите здоровья состоится во Франции 6 декабря, сообщает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

Столкнувшись с пятой волной пандемии коронавируса и угрозой штамма «Омикрон», правительство Франции работает над выработкой новых мер по борьбе с COVID-19.

На повестке совета по защите здоровья вакцинация детей в возрасте до 12 лет.

Официальный представитель правительства Франции подтвердил, что вакцинация детей до 12 лет без сопутствующих заболеваний может начаться в начале января 2022 года на добровольной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 320 000 использованных масок переработали в канцелярские товары для школьников.

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