Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Штамм «Омикрон» коронавирусной инфекции не станет с большой долей вероятности последним вариантом патогена, «вызывающим сильную обеспокоенность», заявил директор американского Национального института здоровья Фрэнсис Коллинз 5 декабря в эфире телеканала NBC.

По словам Коллинза, вирус, вероятно, продолжит мутировать из исходного коронавируса, который появился в китайском Ухане.

«Конечно, возможно, что это не последний штамм, который привлечет много внимания и вызовет беспокойство», — подчеркнул Коллинз.

Коллинз предположил, что «Омикрон» развился у человека с ослабленным иммунитетом, который был инфицирован другой разновидностью вируса.

«У этого вируса — у «Омикрона» — самое большое количество мутаций, которое мы когда-либо видели, около 50 мутаций, по сравнению с исходным обнаруженным в Ухани вирусом. И похоже, что они, вероятно, возникли у человека с ослабленным иммунитетом — это гипотеза, но она кажется правдоподобной, — который не смог полностью бороться с вирусом», — сказал Коллинз.

«Итак, это оставалось в системе, может быть, месяцами, в этом человеке, пока он, наконец, не преодолел это. И это, конечно, идеальная ситуация для того, чтобы вирус мог улавливать дополнительные мутации на своем пути», — добавил он.

Медик обратил внимание на то, что вполне вероятно, что новые штаммы могут появляться в результате схожих развитий событий.