Москва, , 14:31 — REGNUM Уже 90 млн пользователей подтвердили учётную запись на портале государственных услуг, сообщил 6 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

По его словам, на государственном портале зарегистрировались и подтвердили учётную запись 90 млн пользователей.

Чернышенко рассказал, что еженедельно при помощи сайта заказывается до 6,5 млн государственных услуг. Наиболее популярными среди них является запись на приём к врачу, выписка из Пенсионного фонда РФ, запись на вакцинацию, запись в детский сад, а также регистрация транспортных средств.