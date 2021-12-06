Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области чаще всего обращаются на номер «112», чтобы вызвать скорую медицинскую помощь. За 11 месяцев этого года операторы «Системы-112» в Ленинградской области приняли более 1,230 млн вызовов. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

«При этом 49% обращений о происшествиях, требующих экстренного реагирования, адресовано специалистам скорой медицинской помощи. В этом году таких вызовов принято на 25% больше, чем за тот же период прошлого года», — отметили в пресс-службе.

Около 45% обращений передаются полиции, остальные 6% обращений ― в единые дежурно-диспетчерские службы районов, Центр управления в кризисных ситуациях по Ленинградской области, а также пожарной охране, аварийной газовой, аварийно-спасательной, дорожной и другим службам. В среднем операторы принимают около 3,8 тысячи вызовов в сутки.

«Преимущества номера «112» в том, что оператор при необходимости может отправить информацию о происшествии сразу в несколько экстренных служб, например, если произошло крупное ДТП или пожар. В этом году комплексное реагирование оперативных служб было организовано по 76 тысячам обращений жителей», ― подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.