Оренбург, , 14:30 — REGNUM В Оренбурге начальник автономной некоммерческой организации «Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области» отпущен на свободу из изолятора временного содержания (ИВС) после возбуждения резонансного дела о завышенной стоимости контракта и обысков. Об этом сообщают СМИ.

Портал Orengrad информирует со ссылкой на собственные источники, что глава Центра развития архитектуры не пошел на сделку со следствием и не давал показания на вышестоящих руководителей.

СМИ отмечают, что следствие не стало ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения для начальника автономной некоммерческой организации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по материалам прокурорской проверки полиция возбудила головное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшими наступление тяжких последствий. В рамках уголовного производства в Москве и Оренбурге прошли обыски в ряде компаний и минархитектуры, а также дома у ряда должностных лиц и руководителей.

По данным областной прокуратуры, оренбургский Центр развития архитектуры подписал договор с московской фирмой без проведения торгов на изготовление проектов городского благоустройства. Сумма контракта составила 150 млн рублей, тога как, по оценке экспертов. Реальная стоимость работа — 51 млн рублей. По подозрению в совершении престпелняи был задержан глава Центра развития архитектуры Оренбуржья.

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