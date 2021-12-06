Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 33 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Справиться с COVID-19 не смогли 20 женщин в возрасте от 59 до 94 лет и 13 мужчин в возрасте от 58 до 85 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 8 936 жителей Ростовской области.

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