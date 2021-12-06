Минск, 6 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. О бессмысленности оппозиционной деятельности и опасности концентрации власти в руках одного человека заявил 6 декабря Александр Лукашенко на совещании в президентском дворце при рассмотрении кадровых вопросов. Он также снова заявил о том, что якобы «наелся власти», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко назначил председателей райисполкомов, в том числе в провинциальных городах, а также сотрудников МИД Белоруссии. Он потребовал от назначенцев безусловной лояльности и исполнительности, а также анонсировал сокращение президентских полномочий, которые ранее называл «царскими».

При этом Лукашенко, как сообщает президентская пресс-служба, «подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека». Он заявил: «Это не середина 1990-х, когда катастрофа была: никто не знал, что делать и куда идти. Да, был риск отдать одному человеку такую Конституцию в руки. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили. А создали государство, и нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будь-то у меня, у кого — не важно. У будущего президента. И общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая Конституция. А не потому что «эта Конституция нужна Лукашенко». Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего. Сейчас вопрос не в Лукашенко, а в сохранении стабильности в нашей стране».

Ранее на эту тему: Лукашенко снова заговорил о власти в «посиневших руках»

Он также вступил в заочный спор с оппозиционерами («беглая оппозиция» в терминологии президентской пресс-службы) и заявил: «Слушайте, а чего вы боретесь? Не проголосует народ на референдуме за изменения — останется эта Конституция, власть останется так, как есть».

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

«Они как-то притихли, теперь опять говорят: 1994 год. Когда было безвременье, когда никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник. Для чего? Прозрели (и западники поддерживают): «Вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность, а потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко». Вот такой круг они хотят совершить. Но это на дурачка, у нас это не пройдет», — добавил Лукашенко.