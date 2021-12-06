Нью-Дели, , 14:32 — REGNUM США пытаются подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели в оборонной сфере, однако договор о поставке Индии российских зенитных ракетных систем С-400 выполняется по плану. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 6 декабря журналистам по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате «2+2» в Нью-Дели.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

По словам Лаврова, у сделки по С-400 есть не только символическое, но и большое практическое значение с точки зрения обеспечения оборонного потенциала Индии. Пока всё идёт по плану, договорённости выполняются.

«Мы видим попытки со стороны США подорвать такое сотрудничество и навязать Индии покупку собственных вооружений, а также следовать американским представлениям о том, как этот регион должен развиваться», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что на переговорах индийская сторона твёрдо и чётко заявила о том, что Индия — суверенное государство. Власти страны сами будут решать, какие закупать вооружения и с кем сотрудничать в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также выразил беспокойство из-за Австралии, которая может стать источником нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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