Москва, , 14:25 — REGNUM Ко второму чтению законопроекта о «дачной амнистии» комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки, исключающие нормы о ее распространении на собственность в пределах особо охраняемых природных территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

В комитете объяснили это тем, что в заповедниках и природных парках не получится обеспечить порядок.

«Мы согласились с мнением правительства, и получается так, что здесь некоторые фракции — КПРФ и «Справедливая Россия» — вместе с правительством убедили нас, что пока это ещё рано делать», — отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроект о «дачной амнистии» Госдума может обсудить на заседании 9 декабря.

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