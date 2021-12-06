6 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Константин Черепанов, , 16:43 — REGNUM Риски распространения нового штамма COVID-19 и новости о возможном более быстром ужесточении монетарной политики ФРC привели к высокой волатильности на фондовых рынках США, которые по итогам недели закрылись на отрицательной территории. Отметим, что компании крупной капитализации показали динамику лучше, чем компании средней и малой капитализации. В разрезе индекса S&P 500 только сектор коммунального хозяйства по итогам недели закрылся на положительной территории.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Вопрос более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС по-прежнему остается в фокусе инвесторов. В первую неделю декабря в своей речи перед Конгрессом США Джером Пауэлл отметил, что инфляционное давление достаточно велико для того, чтобы ФРС рассмотрело вариант более быстрого сокращения программы обратного выкупа активов. Напомним, что с ноября ФРС снизила объем покупки активов на $15 млрд. В декабре также будет снижение на $15 млрд до уровня в $90 млрд в месяц. Вопрос о более быстром сокращении программы будет рассмотрен на заседании ФРС 15 декабря, то есть уже на следующей неделе.

На прошлой неделе (29 ноября — 5 декабря) был опубликован большой блок макростатистики по рынку труда в США, который может оказать влияние на решение регулятора в отношении стимулов. Количество новых заявок за пособием по безработице за неделю составило 222 тыс., в то время как ожидалось 240 тыс., а неделей ранее было 199 тыс. Число повторных заявок было на уровне 1,9 млн (консенсус-прогноз ожидал 2 млн, предыдущее значение составляло 2,06 млн). Число созданных рабочих мест вне сельского хозяйства по итогам ноября составило 210 тыс., что существенно ниже аналогичного показателя октября, когда было создано 546 тыс. Уровень безработицы за ноябрь снизился с 4,6% до 4,2%.

Глава ФРС США Джером Пауэлл (сс) Federalreserve

По новому штамму «Омикрон» новой информации за прошедшую неделю появилось немного. «Омикрон» был зафиксирован в 15 штатах США и практически во всех европейских странах. Наибольшее распространение он успел получить в Великобритании, где по итогам воскресенья, 5 декабря, было зафиксировано 246 случаев нового штамма. Тем не менее это всего лишь маленькая часть от общего числа случаев заболевания COVID-19 (43 992 случая) в стране. На текущий момент летальных случаев от нового штамма зафиксировано не было, что может говорить о более мягком протекании заболевания в сравнении с «Дельта"-штаммом. Однако пока прошло слишком мало времени для точного определения патогенности вируса. В то время как наблюдается ухудшение ситуации с «Дельта"-штаммом.

Пока «Омикрон» только начинает распространяться, ситуация с «Дельта"-штаммом продолжает ухудшаться. В среднем за неделю количество новых случаев заражения в мире было выше 650 тыс. случаев в день. Стабильно негативная ситуация в Германии и Великобритании, где фиксировалось в среднем около 70 и 50 тыс. новых случаев заражения в день. Заметно ухудшилась ситуация во Франции. Рост заболеваемости также отмечается в США. Из позитивного отметим, что смертность находится на относительно низких уровнях.

Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

Доходность 10-летних гособлигаций США снизились на 13 б. п. до 1,34% на фоне распространения «Омикрон» —штамма по всему миру и ястребиных заявлений Пауэла. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе (29 ноября — 12 декабря) в объёме $274 млрд могут оказать небольшое влияние на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю снизились на 4 б.п. до уровня 2,50%, спрэд расширился до уровня 1,15%.

Госкомпания Роснано (--/--/BBB) погасила облигации без госгарантии на 4,5 млрд руб., а Evergrande предупредил о возросшей вероятности дефолта по гарантии на $260 млн. Сегодня, 6 декабря, Evergrande должен сделать очередной процентный платёж по облигациям на $80+ млн, но в свете публикации 3 декабря вышеприведённой информации это может быть под вопросом. Ситуация с Роснано также пока ещё не разрешилась и сильно тревожит рынок рублёвого долга. В базовом сценарии, в отсутствии злоупотреблений со стороны менеджмента (на отсутствие которых указывает отчётность по МСФО) долги должны быть рефинансированы, в том числе с участием государства. Первым шагом на этом направлении может стать проверка Счётной палаты.

Здание «Роснано» karel291

В центре внимания на этой неделе (6−12 декабря) будут данные по распространению и патогенности «Омикрон"-штамма, а также новости по ужесточению ограничительных мер для сдерживания распространения «Дельта"-штамма.

Среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы данные по инфляции в США, Китае и Германии, а также данные по промышленному производству Германии и объему импорта и экспорта в Китае.