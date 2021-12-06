Минск, , 14:24 — REGNUM Группу из пяти человек, которых подозревают в том, что они бросили в августе нынешнего года коктейль Молотова в здание милиции, задержали правоохранители Белоруссии. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба белорусского МВД в своем Телеграмм-канале.

Белоруссия

«По подозрению в покушении на совершение акта терроризма задержана группа лиц… В состав преступной группы входили не менее 5 человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти», — говорится в сообщении.

Также указывается, что против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «покушение на совершение акта терроризма», максимальное наказание по которой — до 20 лет тюремного заключения.

Кроме того, отмечается, что подозреваемые также являлись активными участниками одного из деструктивных Телеграмм-каналов и они снимали свои акции на видео, после чего получали за это денежное вознаграждение.

«К преступлениям готовились тщательно — проводили рекогносцировку, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации», — добавляется в сообщении.

При этом уточняется, что задержанные подозреваются в том, что августе бросили коктейль Молотова в здание милиции в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году оппозиции, блок НАТО уже стоял бы под Смоленском.