Ростов-на-Дону, , 14:23 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 652 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 декабря. Это на два случая заражения больше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Новые носители инфекции выявлены в 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (185), Таганроге (38), Шахтах (35), Волгодонске (29), Новочеркасске (22), Аксайском (18), Неклиновском (16) районах, Новошахтинске и Миллеровском районе (по 15), Азовском районе (14), Батайске и Красносулинском районе (по 12). Более 18% заразившихся — пожилые люди, более 7% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 179 456 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 153 636 человек.

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