Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по повышенному номеру сложности тушат производственный комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных XIX века, который соседствует со сгоревшей в апреле 2021 года «Невской мануфактурой». Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Сообщение о пожаре на Октябрьской набережной, 54, поступило на пульт дежурного 12:43 мск. Огонь охватил чердак административного здания. К 12:59 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС.

«В административном здании происходит горение в чердачном помещении на площади 150 кв. метров, — уточнили в ведомстве. — Сведения о пострадавших не поступали».

К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава. В 14:02 мск пожар удалось локализовать.

Это не первое происшествия в исторических промышленных зданиях на Октябрьской набережной в этом году. 12 апреля 2021 года в комплексе фабрики «Невской мануфактуры», что на Октябрьской набережной, 50, из-за несоблюдение мер безопасности начался пожар. Пламя тогда охватило 10 тыс. кв. метров исторического здания, но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки. Во время борьбы с огнем один пожарный погиб, двое получили тяжелые ожоги и были госпитализированы.

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