Магнитогорск, Челябинская область, , 14:22 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области бизнесмен попался на мошенничестве. Об этом сообщает областной главк МВД.

Где деньги?

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По данным следствия, 41-летний житель Агаповского района, будучи главой фермерского угодья, сдал в областной минсельхоз недостоверные сведения о якобы имеющейся необходимости увеличить количество на ферме голов крупного рогатого скота. Затем он получил 250 тыс. рублей в виде субсидии и потратил деньги на личные нужды.

Теперь ему грозит до шести лет колонии. Обстоятельства совершения преступления выясняются.