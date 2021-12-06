Брюссель, 6 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Европейский союз продлил действие санкций за нарушения прав человека. Как отмечено в заявлении Совета ЕС, опубликованном 6 декабря, ограничительные меры будут действовать ещё год — до 8 декабря 2022 года.

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«Совет ЕС сегодня принял решение о продлении санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека в различных странах мира, на один год — до 8 декабря 2022 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции будут по-прежнему применяться ко всем фигурантам, ранее попавшим в чёрный список, за исключением одного человека, который скончался.

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«В результате чего в списке будет в общей сложности 14 физических и четыре юридических лица», — уточнили в Совете Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционный режим, аналогичный американскому «акту Магнитского», страны Европейского союза согласовали в декабре 2020 года. На сегодня в перечне фигурируют люди и организации из России, Китая, Ливии, Северной Кореи, Южного Судана.