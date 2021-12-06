Севастополь, , 14:21 — REGNUM Почти на 50% исполнены работы по строительству восьмого этапа трассы «Таврида». Данные на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 6 декабря привёл руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

Трасса «Таврида» Mintrans.gov.ru

«Восьмой этап трассы «Таврида». Работы выполнены на 47%. В настоящий момент ведётся реконструкция мостового сооружения и строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце», — цитирует чиновника «Новый Севастополь».

Кассовое исполнение лимита 2021 года составило 100%. По слова Иено, работы ведутся с существенным опережением графика.

Протяжённость восьмого этапа трассы «Таврида» составит 7,9 километра, он соединит Президентскую дорогу и Ялтинское кольцо у Севастополя. Сдать объект, в соответствии с графиком, планируется в конце 2023 года, однако ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял о возможном завершении работ раньше срока.