Москва, , 14:20 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин поздравил недавно избранного президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.

Садыр Жапаров Kremlin.ru

Президент РФ подчеркнул, что под руководством Жапарова в Киргизии осуществляются важные преобразования, направленные на стабилизацию политической и социально-экономической обстановки в стране.

«Ценен настрой Киргизии на укрепление отношений стратегического партнёрства с Россией, а также на продвижение взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШО», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, телефонный разговор состоялся вечером 3 декабря между российским и киргизским президентами Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым.

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