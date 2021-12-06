Москва, 6 декабря 2021, 14:20 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин поздравил недавно избранного президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ подчеркнул, что под руководством Жапарова в Киргизии осуществляются важные преобразования, направленные на стабилизацию политической и социально-экономической обстановки в стране.
«Ценен настрой Киргизии на укрепление отношений стратегического партнёрства с Россией, а также на продвижение взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШО», — отметил Путин.
ИА REGNUM ранее сообщало, телефонный разговор состоялся вечером 3 декабря между российским и киргизским президентами Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым.
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