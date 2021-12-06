Бишкек, , 14:20 — REGNUM На Новый год в столице Киргизии не будет традиционного праздничного салюта. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского муниципалитета сегодня, 6 декабря.

Салют lumpi

Такое решение власти города объясняют нежеланием ухудшать и без того хрупкую экологическую обстановку в то время, когда уровень загрязнения воздуха в столице бьет антирекорды.

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«После праздничного новогоднего фейерверка всегда наблюдается плотная дымовая завеса, а также выпадение на город токсических осадков из-за сгорания пиротехнических изделий», — напомнили в мэрии Бишкека.

Сэкономленные в результате отказа от салюта 108 тысяч сомов (94 тысячи рублей) муниципалитет обещает потратить на более важные цели. На какие именно, в мэрии не уточняют.

Также столичные власти призвали жителей и гостей города воздержаться от покупки и использования петард и ручных фейерверков во время новогоднего празднования.

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