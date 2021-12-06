Черкесск, , 14:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в течение последних двух недель отмечается значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. С 17 ноября, когда показатель прироста заболевших в сутки составил 90 человек, он сократился до 73 — такое число новых носителей коронавируса выявили за сутки 5 декабря, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время в республике снизилось число пациентов ковидных госпиталей. По данным регионального оперштаба, в настоящее время в больницах лечатся от COVID-19 482 пациента. Общее число «активных» больных в Карачаево-Черкесии на 6 декабря составляет 3381 человек.

За прошедшие сутки выздоровели 55 пациентов, не удалось спасти двоих больных. Общее число выздоровевших составило 26 294 человека, скончавшихся — 880 человек.