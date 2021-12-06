6 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление члена комитета Сената США по иностранным делам, сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи о том, что нападение России на Украину может стать повторением «афганского урока».

Мирослава Романенко, , 16:42 — REGNUM Член комитета Сената США по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи предупредил Россию, что нападение на Украину может стать повторением «афганского урока». Об этом он заявил в эфире канала CNN.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина может стать новым Афганистаном для России, если она решит пойти дальше… Если Россия все-таки решит двинуться дальше в Украину, это будет ошибкой исторических масштабов для Москвы», — сказал он.

Заявление Мерфи обсудили в украинском телеграм-канале «Крокодил», а также на страницах каналов 112.ua и «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что американцам не стоит упоминать об Афганистане после их бегства из этой страны.

«А для США мы уже им стали еще в 2014 году», — отметил Александр.

«А если РФ не придет на войну? Кем станет тогда Украина, прериями США?» — поинтересовался Борис.

«Слуги народа» забыли спросить у народа, хотят ли они воевать!» — добавила Инесса.

«А что, пиндосов в Афгане не было?» — с сарказмом спросил «Почта».

"Нескончаемое веселье от наших партнёров», — отреагировал один из комментирующих.

«О грядущем нападении России сказано уже так много, что с её стороны будет даже как-то неприлично не напасть», — написал «Телегамм».

"А на самом деле два дня — и все», — пишет Рома.

«Демократия в опасности, Америка защитит», — иронизирует Эдуард.

«Как они вообще могут вспоминать Афганистан, это как хвастаться импотенцией», — добавил 5ergey.

Солдаты США в аэропорту Кабула во время эвакуации (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Isaiah Campbell

«А ещё Украина может стать вторым Афганистаном для США», — отметил Alek.

«Или просто второй Югославией», — ответил ему «Хаха».

"Таких друзей, как американцы, врагам не пожелаешь!» — отметил Алексей Х.

«Сами американцы обо*рались в Афганистане, а приплетают Россию. Как обычно…» — пишет Анжелика.

«Так там не только американцы обо*рались, пятки сверкали и у англосаксов», — ответила Анжелике Alisa Fox.

«Все видели, как уходила Америка из Афгана», — добавил Ruslan.

«Если пиндосы откуда-то вышли (Афганистан), то логично должны куда-то зайти. Дай Бог, чтобы это была не Украина», — написал SaGA.

«Афганский урок» — это когда американцы сбежали в памперсах?» — не понимает Владимир Ф.

«Интересно, «афганский урок» — тот, что СССР вынес, или тот, что США? Последние явно лучше должны были урок усвоить», — отметил Станислав М.

Британские солдаты покидают Афганистан Gov.uk

«Это как нужно было ушатать страну, чтобы её с Афганистаном сравнивали…» — недоумевает Милена В.

«Кто бы говорил», — отреагировал D Alex I.

«Афганистан «по-американски» вряд ли кто сможет повторить!» — смеется Петр Н.

«Они знают, они там недавно облажались», — добавил Александр Д.

«Спасибо, что предупредили, что бросят нас, как и афганцев, в самый неожиданный момент», — подытожила Oksana S.

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