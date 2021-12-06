Тбилиси, 6 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Владелец крупнейшего банка в Грузии TBC Bank, лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе, выступая в Тбилисском городском суде, заявил о своей невиновности в отмывании денег. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Мамука Хазарадзе

Хазарадзе и его бизнес-партнёра и соратника по партии Бадри Джапаридзе обвиняют в использовании банка TBC в финансовых махинациях. Им грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Дело длится около трёх лет.

«За три года должен же был обнаружиться какой-то такой файл, которым подтверждается, что мы с Бадри с кем-то встретились, кому-то подмигнули. Когда отправляете нас 12-летнее заключение, должен же быть для этого какой-то факт?» — сказал Хазарадзе.

Он отметил, что обвинение не назвало пострадавших от деятельности банка. По мнению лидера партии, уголовное дело является «политически мотивированным».

Стоит отметить, что ранее Хазарадзе состоял в правящей партии «Грузинская мечта». После возобновления против него уголовного дела он перешёл в оппозицию и в декабре 2019 года основал партию «Лело». После этого он стал заявлять, что его преследуют за отказ подчиниться основателю «Мечты», крупнейшему бизнесмену в Грузии Бидзине Иванишвили.