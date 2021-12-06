Минск, 6 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Александр Лукашенко получил информацию о сильном изменении белорусского общества после массовых протестных выступлений 2020 года. Об этом он заявил 6 декабря на совещании в президентском дворце при рассмотрении кадровых вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Напутствуя назначенцев, он предупредил их о необходимости безусловной лояльности и сказал: «Будьте аккуратны в подборе людей, своей команды в те структуры власти, которыми вам придется управлять. Не надо устраивать охоту на ведьм, не надо во всех видеть врагов. Ведь очень много было заблудших. В ближайшее время мы опубликуем масштабное социологическое исследование. Мы брали разные трудовые коллективы, и люди отвечали закрыто на многие вопросы. Общество, по моей первичной информации, сильно изменилось после прошлого года».

Рассказывая о подавлении протестных выступлений и репрессиях в отношении оппозиционеров, Лукашенко заявил: «Просто каждый день вам и многим другим дает основание говорить о том, что мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало».

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«Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подравнять как-то Конституцию», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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